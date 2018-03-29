كاتب مصري: ” الرقص أمام اللجان يذكرنا باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة “

القاهرة(صدى):

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن رقص السيدات أمام اللجان الانتخابية، موروث في جينات مجتمع، مؤكدا أن الرقص موجود منذ عهد الفراعنة للتعبير عن المشاعر الإنسانية.

وأضاف ” أديب “، خلال حواره مع فضائية” dmc ” مساء الأربعاء، أن الرقص وسيلة للتعبير عن السعادة أثناء المشاركة السياسية، موضحا أنه يشبه تعبير الصحابة أثناء خروجهم لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أضاف “مع فارق التشبيه طبعًا عشان الناس لا تصطاد في الميه العكرة “.

وكان أديب يقصد بهذه العبارة، استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، لدى وصوله إلى المدينة المنورة، مهاجرًا من مكة.

يذكر أن انتخابات عام 2012 والتي فاز فيها الإخوان المسلمين شهدت أيضا حالات من الرقص أمام اللجان تعبيرا عن فرحة التصويت وعن فوز جماعة الإخوان حينها، ولم يقتصر الأمر على انتخابات 2014 أو الانتخابات الحالية فقط.