“جولدمان ساكس”: ولي العهد قادر على التعامل مع الضغوط

علي القحطاني (صدى):

ثمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة ” جولدمان ساكس ” لويد بلانكفين ، دور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله -.

ووصف ” بلانكفين ” ولي العهد بـ ” المؤثر والمثير للإعجاب، مؤكداً أنه قادر على التعامل مع الضغوط بشكل أفضل منه “.

وقال : ” ولي العهد دائماً مثير للإعجاب عندما يحدد رؤيته للمملكة العربية السعودية، لا أتذكر متى تحولت لحيتي إلى اللون الأبيض، ولكني أتذكر لماذا. محمد بن سلمان أصغر سناً بكثير، وأنا متأكد أنه قادر على التعامل مع الضغوط على نحو أفضل “.