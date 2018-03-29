منح 13 شركة أمريكية رخصاً في 11 قطاعاً اقتصادياً بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

منحت الهيئة العامة للاستثمار 13 شركة أمريكية، رخصاً استثمارية تنوعت بين الخدمية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والخدمات النفطية، والإنشاءات، وصناعة السيارات، والبيئة، والخدمات الغذائية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.

جاء ذلك على هامش أعمال منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح محافظ الهيئة المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الأمريكية الـ 13، تأتي في إطار سعي المملكة لتحفيز الشركات العالمية الرائدة؛ لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.

وأكد أن الهيئة تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.