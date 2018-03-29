صحفي يثير غضب جيرو

نواف السالم(صدى):

أثار تصرف أحد الصحفيين غضب مهاجم نادي تشيلسي، الفرنسي أوليفيه جيرو، خلال مقابلة في المنطقة المختلطة بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده الودية أمس الثلاثاء أمام روسيا التي انتهت بفوز الديوك (3-1).

وأبدي جيرو، استيائه بعد تجاهل أحد الصحفيين لحديثه، والتركيز مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي كان يسير من خلفه.

وتوقف جيرو عن الحديث بعد تلك الواقعة، وقال للصحفي: ” هل تريد أن تذهب لرؤيته؟ اذهب له ” ، وانصرف مهاجم تشيلسي قبل أن يعود مجددًا لإكمال اللقاء.

يذكر أن مبابي سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على روسيا، في إطار الاستعدادات لمونديال 2018.