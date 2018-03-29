” سواريز ” يحذر برشلونة من مؤامرة سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

حذر مهاجم برشلونة لويس سواريز ، ناديه الكتالوني ، من مؤامرة باريس سان جيرمان الفرنسي .

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية ، فإن ” سواريز ” على علم بأن سان جيرمان يستهدف أحد زملائه من البارسا ، حيث يدرس الفرنسي التحرك نحو نجم خط الوسط سيرجيو بوسكيتس ، لتدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم القادم .

وأخبر مهاجم برشلونة ناديه على الفور، بأن النادي الفرنسي على استعداد لتقديم عرض ضخم لضم اللاعب في فترة الصيف ، خاصةً بعد ورود أنباء باستعداد النادي الباريسي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد بوسكيتس والتي تقدر بـ 176 مليون جنيه إسترليني .