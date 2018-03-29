انتقاد قاسي من ” العويران ” للمنتخب الوطني

طلال الغامدي(صدى):

أعرب أسطورة كرة القدم ، سعيد العويران ، عن استيائه الشديد من مستوى لاعبي المنتخب الوطني ، بعد خسارتهم يوم الثلاثاء الماضي من بلجيكا ، خلال اللقاء الودي بأربعة أهداف نظيفة دون رد .

ووجه ” العويران ” رسالة إلى اللاعبين عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : يجب على اللاعبين أن يستثمروا الدعم اللامحدود من معالي المستشار.. أمامهم شهرين كافية لمراجعة الأخطاء و محاسبة النفس .أتمنى أن لا يعضوا اصابع الندم .محتاجين Grinta . نسترجع الصور الذهنية الإيجابية السابقة .نتخيل منجزات منتخبنا ونصنع تاريخنا الشخصي .. يجب أن يكون للاعب بصمة و مجد .

وتابع قائلًا ” كنا متفائلين لإثبات الوجود و إظهار مستوى الجاهزية خاصة والعشر دقائق الأولى كانت تظهر ملامح فريق وتبشر بخير. للأسف خذلنا اللاعبين .. أتمنى أن يراجعوا أنفسهم ومستوياتهم المتدنية من الواضح أن هناك خلل .. نبغى رجال تحترق داخل الملعب وتستشعر المسوؤلية ” .