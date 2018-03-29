الشباب يشكل فريق عمل لدراسة احتياجات فرق الكرة

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس نادي الشباب، أحمد العقيل، بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الثنيان، لإجراء دراسة شاملة لكافة فرق كرة القدم، ورصد احتياجاتها اللازمة الآنية وطويلة المدى، على أن تقدم الدراسة خلال أسبوعين من تاريخه.

ويسعى الشباب للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج، بعدما تراجعت نتائجه في السنوات الأخيرة ببطولة الدوري.

ويحتل الشباب حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة من 24 مباراة، حيث يبتعد بفارق 22 نقطة كاملة خلف الهلال (المتصدر).