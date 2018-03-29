بالفيديو.. وداد سيري تبحث عن راعي شيلات وشفايفة زرق

اميرة خالد(صدى):

ظهرت المثيرة للجدل المغربية وداد سيري المتسابقة في برنامج ” عرب جود تالنت ” ، في مقطع فيديو تمتدح الرجل البدوي.

وقالت وداد خلال الفيديو: إنها أوفر ولكن تحب الرجل الذي يستمع للشيلات الشعبية ولكنها وضعت شرطًا غريبًا لذلك الرجل وهو أن تكون شفتاه زرق من جراء شرب التدخين.

ويذكر أن ظهور وداد بفديوهات غريبة ومتناقضة يدل على وجود حالة من انفصام الشخصية؛ لاسيما وأنها تاره تريد للفتيات الانحراف وتارة تخرج لتنصح ولكن في هذا الفيديو يبدوا أنها اشتاقت إلى الحياة في الصحراء.