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  3. حديث الرشيدي على انتقادات تركي ال الشيخ للسهلاوي

حديث الرشيدي على انتقادات تركي ال الشيخ للسهلاوي




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 5 دقائق

مع احترامي للجميع أفضل لاعب في المنتخب إلى الآن محمد السهلاوي حسب ماشفت من لقطات والبقيه ماعندك احد وبعدين فرق بينا وبينهم القوة الجسمانية والسرعة لا يلامون منتخبنا أضعف المنتخبات من جميع النواحي لأن الاحتراف عندنا فاشل وبعد زيادة عدد المحترفين مالهم حل الا التجنيس

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