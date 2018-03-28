الرئيس السيسي: مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع ستظل محل فخري

القاهرة(صدى):

قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن صوت جموع المصريين سيظل شاهداً – بلا شك – على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف.

وأضاف فخامته عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع ستظل محل فخره واعتزازه، ودليلاً دامغاً على عظمة أمتنا التى قدم أغلى أبناؤها الدماء كى نعبر سوياً نحو المستقبل.

وانتهت عملية الاقتراع، اليوم الأربعاء في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية في جميع أنحاء البلاد، لتبدأ عملية فرز الأصوات باللجان الفرعية.