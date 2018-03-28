ولي العهد يلتقي القيادات الدينية في الولايات المتحدة

نايف السالم(صدى):

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في نيويورك اليوم، عددا من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح.