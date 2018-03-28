” جزائية تبوك ” تحاكم طفلًا لكسره زجاج سيارة

محمود البلوي(صدى):

تواصل المحكمة الجزائية في تبوك، نظر قضية طفل في العاشرة من العمر، مُتَّهَم بتهشيم زجاج سيارة مواطن, وأضافت مصادر إن الطفل الذي يدرس في المرحلة الابتدائية, حضر الجلسة الأولى التي عُقدت قبل فترة، بصحبة والده, مشيرة أن شهادة من أحد العمال حول واقعة تهشيم زجاج السيارة، دعت القاضي إلى تأجيل القضية.

وبدأ قاضي المحكمة الجزائية، نظر قضية الطفل، إثر إحالتها من النيابة العامة، التي تلقّت شكوى من مواطن يطالب فيها بأخذ حقه الخاص، ويتهم المدعى عليه بأنه حطم زجاج سيارته وهي من نوع ” يوكن 2011 ” .

كما أن صاحب السيارة يطالب بالحصول على 2700 ريال قيمة تكلفة إصلاح الزجاج؛ الأمر الذي تعثر على أسرة الطفل الوفاء به، في ظل تواضع قدراتها المالية، كما أكد والده للقاضي.

ووقف الطفل أمام القاضي وعلامات الخوف تظهر عليه، لولا تهدئة والده له، فيما نوّهت المصادر بأن الطفل لم يتم إيقافه، موضحةً أن والده الذي قام بكفالته، أفاد القاضي بأنه لا يملك سوى ألف ريال فقط، ولا يستطيع تأمين بقية المبلغ.

وقرر القاضي تأجيل القضية بعد سماع شهادة عامل أفاد فيها بأن أطفالًا كثيرين كانوا يلقون الحجارة، ومنهم المدعى عليه، وأشار إلى أنه ” لا يعلم المتسبب بالحادثة ” .