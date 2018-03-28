أبوتريكة يقرر العودة إلى القاهرة خلال أيام

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، عن قرار محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية السابق العودة إلى القاهرة، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد إنتهاء تعاقده مع قناة «بي ان سبورت» الرياضية.

وأكدت المصادر أن اللاعب قرر العودة إلى بلده مصر، بعد أن أوصت نيابة النقض مجددًا بإلغاء القرار السابق بشأن وضع اسم اللاعب على قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة.

وكان اللاعب قد أعلن في وقت سابق بعد إصدار قرار النيابه عن عودته إلى مصر عبر تغريده على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.