ثنائي الأهلي يتعرضان للإصابة

نواف السالم(صدى):

كشفت نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت لمحترف الأهلي الأول لكرة القدم التونسي محمد بن عمر، بعد عودته من معسكر منتخب بلاده ، عن إصابته في غضروف الركبة، وحاجته لإجراء عملية منظار ليتغيب عن اللعب مدة تتراوح بين 3 أو 4 أسابيع من العلاج والتأهيل .

وكان ” بن عمر ” قد أصيب خلال المباراة الودية التي أجريت بين تونس والمنتخب الإيراني يوم الجمعة الماضية .

وأشارت الفحوصات ، إلى تعرض مدافع الفريق معتز هوساوي ، إلى التواء طفيف في الكاحل ، خلال مباراة المنتخب الوطني ونظيره البلجيكي وديًا يوم أمس الثلاثاء ، حيث توجه اللاعب إلى العيادة الطبية مساء اليوم ، وأجري له العلاج اللازم .