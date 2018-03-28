الصحة: مركز تجربة المريض ومركز الإبداع ينضمان تصميم رحلة المريض

أحمد الخبراني(صدى):

نظم مركز تجربة المريض بالتعاون مع مركز الإبداع بوزارة الصحة يوم أمس الأربعاء 2018/3/28 ورشة عمل بعنوان تصميم رحلة المريض بحضور عدد من موظفي مركز تجربة المريض في المنشئات الصحية بجميع مناطق الوطن.

وقد تم خلال الورشة تدريب الموظفين على استخدام أداة

‏ (Patient Journey Map – رحلة خارطة المريض) ليتمكنوا من تطبيقها في أقسام المنشآت الصحية كالطوارئ ومكاتب المواعيد وأقسام التنويم والعيادات الخارجية وغيرها من الأقسام التي تخدم المريض بشكل مباشر.

كما ساهم الحضور كذلك وفي إطار السعي عن الحلول التي من شأنها تحسين وتجويد الخدمة الصحية للمرضى في طرح عدداً من الحلول المناسبة أثناء الورشة ، وذلك لتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي يواجها المريض لتكون الخدمة الصحية بأفضل جودة وأرقى خدمة.