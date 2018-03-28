بالفيديو.. شاب مغربي ” مهوي ” يحاول صب الشاي من البلكونة

مليكة فؤاد (صدى):

في لقطة فكاهية ، حاول شاب مغربي أن يسكب الشاي من أماكن مختلفة داخل المنزل ، حيث حاول في البداية أن يصب الشاي من أبعد مسافة وهو يقف ، ومن ثم حاول الصعود فوق كرسي لصب الشاي من عليه داخل الكوب .

وأظهر المقطع ، أن الأمر وصل بالشاب الصعود داخل المنزل ، ومحاولة تعبئة الكوب وهو بالأسفل من الشرفة ، ولكنه لم يفلح في ذلك حيث سقط الشاي بكامله على الأرض حول الكوب .