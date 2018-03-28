  • الأربعاء 28

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. شاب مغربي ” مهوي ” يحاول صب الشاي من البلكونة

بالفيديو.. شاب مغربي ” مهوي ” يحاول صب الشاي من البلكونة

بالفيديو.. شاب مغربي ” مهوي ” يحاول صب الشاي من البلكونة
مليكة فؤاد (صدى):

في لقطة فكاهية ، حاول شاب مغربي أن يسكب الشاي من أماكن مختلفة داخل المنزل ، حيث حاول في البداية أن يصب الشاي من أبعد مسافة وهو يقف ، ومن ثم حاول الصعود فوق كرسي لصب الشاي من عليه داخل الكوب .
وأظهر المقطع ، أن الأمر وصل بالشاب الصعود داخل المنزل ، ومحاولة تعبئة الكوب وهو بالأسفل من الشرفة ، ولكنه لم يفلح في ذلك حيث سقط الشاي بكامله على الأرض حول الكوب .


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44706 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههه ,,

,, منسم ويجرب ، لعله ينجح هههههههه,,

[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله من الصنف المضروب والا نسي حاجة اسمها الهواء ؟ ؟ ؟

اللهم لك الحمد

[ عدد التعليقات: 9118 ] نشر منذ 1 ساعة

يمـــدحـــــــــــون ألعقــــــــــــل تــــــراه نِعــــــــــــــــمه .🙄🤔😂😅😂.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *