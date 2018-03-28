بالفيديو.. شاب مغربي ” مهوي ” يحاول صب الشاي من البلكونة
في لقطة فكاهية ، حاول شاب مغربي أن يسكب الشاي من أماكن مختلفة داخل المنزل ، حيث حاول في البداية أن يصب الشاي من أبعد مسافة وهو يقف ، ومن ثم حاول الصعود فوق كرسي لصب الشاي من عليه داخل الكوب .
وأظهر المقطع ، أن الأمر وصل بالشاب الصعود داخل المنزل ، ومحاولة تعبئة الكوب وهو بالأسفل من الشرفة ، ولكنه لم يفلح في ذلك حيث سقط الشاي بكامله على الأرض حول الكوب .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44706 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههه ,,
,, منسم ويجرب ، لعله ينجح هههههههه,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الفضاوه والله
مغابش[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله من الصنف المضروب والا نسي حاجة اسمها الهواء ؟ ؟ ؟
اللهم لك الحمد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8131 ] نشر منذ 2 ساعتين
فاضي☺😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9118 ] نشر منذ 1 ساعة
يمـــدحـــــــــــون ألعقــــــــــــل تــــــراه نِعــــــــــــــــمه .🙄🤔😂😅😂.