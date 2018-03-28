بالصور.. مدير فرع العمل بالشرقية يناقش مع 18 جمعية مشروع زكاة الفطر الموحد 

محمد فؤاد (صدى):

ناقش مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبد الرحمن بن فهد المقبل مع 18 جمعية خيرية مشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية وذلك مساء أمس بمقر جمعية البر بالمنطقة الشرقية استعدادا لإطلاق النسخة الثالثة من المشروع بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف السفياني وعدد من قيادات الجمعيات المشاركة.

وأكد المقبل خلال اللقاء أن حرص المشاركين على حضور هذا اللقاء يدل على اهتمامهم لتحقيق التنمية الاجتماعية ويدل على احتسابهم في العمل مشيرا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بضرورة الاهتمام بقطاع التنمية والتركيز على المبادرات التنموية التي تعزز العمل الجماعي.

وعبر المقبل خلال كلمته بلقاء الجمعيات المشاركة بمشروع زكاة الفطر الموحد عن فخره بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لجمعية البر بالمنطقة الشرقية ودور ذلك في تحقيق التنمية الاجتماعية بالمنطقة .

وأضاف المقبل خلال اللقاء قائلا ” مكتبي مفتوح دائما لأي مبادرة تعزز العمل الجماعي والتنموي بالمنطقة ” ، من جانبه أكد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية بضرورة استمرار تنفيذ المشروع خاصة بعد اطلاع سموه على النتائج بالنسخة الأولى والثانية للمشروع.

وقال العفيصان خلال اللقاء أن المشروع يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ويعزز التعاون والتنسيق بين جهات العمل الخيري بالمنطقة حيث يعمل المشروع على إيصال الزكاة لمستحقيها في الوقت المناسب وبأساليب تحفظ كرامتهم ولا تتطلب تجمعهم أمام مكاتب الجمعيات وفروعها كما يوفر الجهود التي كانت تبذل في التخزين ويعوض نقص الزكاة بمدينة معينة بالفائض من مدينة أخرى مشيرا إلى أن الجمعية حرصت على تقديم المشروع بلغات متعددة ليصل لكل مواطن ومقيم على أرض الوطن فيما استعرض يوسف المقرن مساعد أمين عام بر الشرقية خلال اللقاء أمام الجمعيات عرض مرئي عن فكرة المشروع وما قدمه في عامه الأول والثاني مشيرا إلى أن المشروع قدم 407.45 فطرة تم توزيعها بالشرقية على 12.249 أسرة حيث بلغ مقدار الزكاة النقدي 40% والعيني 60% بمشركة 25 جمعية بالشرقية.

جدير بالذكر أن اللقاء شمل مجموعة من التوصيات تضمنت أبرزها وجود أركان تعريفية في المجمعات التجارية للتعريف بالمشروع وإنشاء نظام إلكتروني للربط الآلي بين جميع الجمعيات المشاركة بالمشروع وزيادة أعداد المتطوعين وتدريب فريق العمل وفتح حسابات عبر البنوك المختلفة باسم المشروع والسعي لإجراء شراكات مع الجهات الطبية لتقديم خدمات طبية للمشاركين كما شمل اللقاء مداخلات لقيادات العمل الخيري بالشرقية حيث أكد عبد الله الخالدي مدير جمعية بناء وعضو مجلس الشورى خلال اللقاء على أهمية الإعلام في تقديم صورة ذهنية جيدة للمشروع وتعريف المجتمع به عبر وسم موحد تتبنى نشره الجهات المشاركة مبينا أهمية المركزية في القضاء على الازدواجية وأهميتها أيضا في استقطاب المتطوعين.

