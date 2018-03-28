الدفاع المدني بالرياض ينبه عن رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

عادل الحربي(صدى):

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع بأخذ الحيطة والحذر نتيجة، ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تعرض أجزاء من المنطقة إلى نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية ابتداء من صباح غد الخميس.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن المديرية دعت الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك .