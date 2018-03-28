مدني تبوك يحذر من نشاط الرياح المثيرة للأتربة

سعيد العجل(صدى):

حذر مدني تبوك المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي سوف تشهدها منطقة تبوك غدا الخميس.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه بناء على التحذيرات الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن منطقة تبوك وتشمل ( تبوك، الوجه، تيماء، أملج، الأجزاء المجاورة) سوف تشهد تقلبات جوية تتمثل بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية خاصة خلال النهار تصل سرعتها إلى أكثر من (65كم/س) ورؤية أقل من (2كم).

وأضاف النقيب الشمري أن مديرية الدفاع المدني تدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة المسافرين ومرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وكذلك مراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية، مطالبا الجميع بمتابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، مؤكدا أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد لخدمة الجميع على مدار الساعة.