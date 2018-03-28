بالفيديو.. شبهات حول علاقة ابنة نواز شريف بحمد بن جاسم
فتح التحقيق في مصادر ثروة أسرة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف ، أبوابًا كانت مغلقة ، تحمل خلفها أسرارًا كثيرة تمتد أصابعها إلى أفراد عائلة ” شريف ” والتي حظيت بالنصيب الأكبر منها ابنته وخليفته السياسية مريم .
وخلق التحقيق حالة من التوتر في الحالة السياسية ؛ بعدما اتضح أن مريم نواز هي المستفيدة الأساسية من نشاط الشركات الخارجية التي قامت بشراء شقق في لندن لصالحها ، فضلًا عن قيامها بتزوير أوراق لإخفاء القضية ، مبررة مصدر الأموال التي استخدمتها لشراء العقارات في لندن والخليج ، بأنها جاءت من بيع مصانع الصلب التي كانت تملكها بالإمارات ، حيث يأتي هذا في الوقت الذي ترتبط فيه خيوط وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بقضايا الفساد الباكستانية وفقًا لوثائق مسربة منذ العام الماضي .
وفي ظل بروز مريم على الساحة السياسية ، بعد قيادتها لحملة والدها الانتخابية ، ومحاولتها أن تكون خلفًا له وسط صراعات داخل الأسرة السياسية ؛ فمن المتوقع أن تكون القوة التي تحظى بها والثقة التي تجعلها قادرة كفتاة من عائلة محافظة على المشاركة في العالم السياسي ، ترتبط بصورة وثيقة بوزير الخارجية القطري الذي كُشفت علاقته مسبقًا بوثائق بنما التي تدين ابنة نواز الشريف ، والتي وُجد خطاب يحمل توقيعه عليها .
وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات بشأن هذه الوثائق القطرية الباكستانية ، حول ممتلكات رئيس الوزراء الباكستاني السابق الخارجية وعلاقتها مع دول أخرى أبرزها قطر ، وهو ما قد يكشف سرًا خفيًا حول العلاقة المشبوهة التي قد تجمع مريم الشريف وحمد بن جاسم آل ثاني ، والتي قد تصل إلى توقيعهما لاتفاقيات تحت الطاولة ، لتحقيق مصالح شخصية بعيدًا عن بقية حلفائهما من الدولتين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44706 ] نشر منذ 4 ساعات
المسأله وسعت وكبرت أوي أوي أوي ,,
,, يلعن ابو الفلفل وحرارته ,,
مجرد راي[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 3 ساعات
نظام القطري لا يدخل بلد الا وزرع خلايا له حتى تقف في وجهنا وتعارضنا وخير مثال رفض باكستان المشاركه في عاصفة الحزم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9118 ] نشر منذ 2 ساعتين
** شبهات حول علاقة ابنة نواز شريف بحمد بن جاسم **⁉️.
=😊 =
هههههههه. يقولون ســلاحـــــوه مابـــــــــــــوه باروووود .🤔😁😅.
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ألحــــمد لله وألشـــــــكر الله لايبــــــــلانا بِمـــا بَـــــــــــــلاه .😊😊😊.