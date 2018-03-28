  • الأربعاء 28

    مارس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. شبهات حول علاقة ابنة نواز شريف بحمد بن جاسم

بالفيديو.. شبهات حول علاقة ابنة نواز شريف بحمد بن جاسم

بالفيديو.. شبهات حول علاقة ابنة نواز شريف بحمد بن جاسم
فهد السالم(صدى):

فتح التحقيق في مصادر ثروة أسرة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف ، أبوابًا كانت مغلقة ، تحمل خلفها أسرارًا كثيرة تمتد أصابعها إلى أفراد عائلة ” شريف ” والتي حظيت بالنصيب الأكبر منها ابنته وخليفته السياسية مريم .
وخلق التحقيق حالة من التوتر في الحالة السياسية ؛ بعدما اتضح أن مريم نواز هي المستفيدة الأساسية من نشاط الشركات الخارجية التي قامت بشراء شقق في لندن لصالحها ، فضلًا عن قيامها بتزوير أوراق لإخفاء القضية ، مبررة مصدر الأموال التي استخدمتها لشراء العقارات في لندن والخليج ، بأنها جاءت من بيع مصانع الصلب التي كانت تملكها بالإمارات ، حيث يأتي هذا في الوقت الذي ترتبط فيه خيوط وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بقضايا الفساد الباكستانية وفقًا لوثائق مسربة منذ العام الماضي .
وفي ظل بروز مريم على الساحة السياسية ، بعد قيادتها لحملة والدها الانتخابية ، ومحاولتها أن تكون خلفًا له وسط صراعات داخل الأسرة السياسية ؛ فمن المتوقع أن تكون القوة التي تحظى بها والثقة التي تجعلها قادرة كفتاة من عائلة محافظة على المشاركة في العالم السياسي ، ترتبط بصورة وثيقة بوزير الخارجية القطري الذي كُشفت علاقته مسبقًا بوثائق بنما التي تدين ابنة نواز الشريف ، والتي وُجد خطاب يحمل توقيعه عليها .
وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات بشأن هذه الوثائق القطرية الباكستانية ، حول ممتلكات رئيس الوزراء الباكستاني السابق الخارجية وعلاقتها مع دول أخرى أبرزها قطر ، وهو ما قد يكشف سرًا خفيًا حول العلاقة المشبوهة التي قد تجمع مريم الشريف وحمد بن جاسم آل ثاني ، والتي قد تصل إلى توقيعهما لاتفاقيات تحت الطاولة ، لتحقيق مصالح شخصية بعيدًا عن بقية حلفائهما من الدولتين .


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44706 ] نشر منذ 4 ساعات

المسأله وسعت وكبرت أوي أوي أوي ,,

,, يلعن ابو الفلفل وحرارته ,,

[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 3 ساعات

نظام القطري لا يدخل بلد الا وزرع خلايا له حتى تقف في وجهنا وتعارضنا وخير مثال رفض باكستان المشاركه في عاصفة الحزم

[ عدد التعليقات: 9118 ] نشر منذ 2 ساعتين

** شبهات حول علاقة ابنة نواز شريف بحمد بن جاسم **⁉️.
=😊 =
هههههههه. يقولون ســلاحـــــوه مابـــــــــــــوه باروووود .🤔😁😅.
.
ألحــــمد لله وألشـــــــكر الله لايبــــــــلانا بِمـــا بَـــــــــــــلاه .😊😊😊.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *