تحذير من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية على سكاكا ودومة الجندل

سهو الهشال(صدى):

نوه المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، إلى التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ( ٠٩:٠٠ ) إلى الساعة (٢١:٠٠ ) من يوم الخميس الموافق ١٢-٧-١٤٣٩ هـ على سكاكا ودومة الجندل والأجزاء المجاورة لها، وتتمثل هذه التنبيهات باستمرار النشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها الى (٥٠ كم/ساعة) مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى أقل من (٢ كم).

وطالب الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

ويأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.