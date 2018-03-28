سيدة مصرية تحمل زوجها للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية, اليوم , الأربعاء, بحمل زوجها المريض على ظهرها, حتى يتمكن من الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية, فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين.

وتُدعى المراة ” هبة رجب ” ، البالغة من العمر 32 عاما، وأم لثلاثة أطفال كانت تساعد زوجها لحوالى ست سنوات، حيث يعانى الزوج خالد البدوى من فشل كلوى وفيرس BوC، واضطرت هبة لترك عملها حتى تقوم برعاية زوجها.

وتقول هبة إنها لا تشعر بالإحراج من حالة زوجها، مضيفة أنها لو كانت هى المريضة كان سيحملها أيضا, لكن زوجها كان يتمنى لو أن الظروف كانت مختلفة.