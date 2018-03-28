سيدة مصرية تحمل زوجها للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية
قامت سيدة مصرية, اليوم , الأربعاء, بحمل زوجها المريض على ظهرها, حتى يتمكن من الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية, فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين.
وتُدعى المراة ” هبة رجب ” ، البالغة من العمر 32 عاما، وأم لثلاثة أطفال كانت تساعد زوجها لحوالى ست سنوات، حيث يعانى الزوج خالد البدوى من فشل كلوى وفيرس BوC، واضطرت هبة لترك عملها حتى تقوم برعاية زوجها.
وتقول هبة إنها لا تشعر بالإحراج من حالة زوجها، مضيفة أنها لو كانت هى المريضة كان سيحملها أيضا, لكن زوجها كان يتمنى لو أن الظروف كانت مختلفة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44706 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاها الله خير ,,
طيف المطر[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 3 ساعات
ما شاء الله تبارك الله زوجة مخلصة وصبورة
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينها ويكتب لها الأجر … 💔
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاها خير ❤️ماشاء الله عليهاوعساها على القوه كيف قدرت تشيله