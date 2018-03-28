” هاكرز ” يكلف لاتسيو الإيطالي مليوني يورو

نواف السالم(صدى):

وقع نادي لاتسيو الإيطالي، ضحية لعملية خداع بالبريد الإلكتروني كلفته مليوني يورو، من الدفعة الأخيرة لصفقة انتقال المدافع الهولندي ستيفان دي فري من فيينورد روتردام.

وأشارت صحيفة ” إل تمبو ” الكولومبية، أن قراصنة على علم بالصفقة خدعوا النادي الذي دفع المال في حساب مصرفي خاطئ في هولندا.

وتلقى فريق العاصمة الإيطالية بريدا إلكترونيا بدا أنه من بطل هولندا يطلب منه مليوني يورو مع تفاصيل الحساب المصرفي، فأرسلت الأموال حسب الأصول. لكن فيينورد لم يتلق الأموال وادعى عدم معرفته بالرسالة.

وأضافت الصحيفة أن المدعي العام الناظر في القضية تعقب الأموال إلى حساب المصرف وتبين أنه لا ينتمي إلى النادي الهولندي.