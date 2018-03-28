بالصور.. مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة 14:32 م عن حادث تصادم بين سيارتين جيب وكامري ، الموقع الحجره بعد مثلث الشعراء بتجاه المضحاه .

وقال الزهراني: تم توجيه ثلاث فرق اسعافية فرقتين من الهلال الاحمر وفرقة من الصحة حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول اول فرقة إلى الموقع تمت مباشرة الحادث من قبل فرق اسعاف الهلال بالحجره ، اتضح بوجود أصابتين متوفيه بعد الكشف عليها واصابه متوسطه وتم التعامل مع الاصابه الثالثه اسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقله لمستشفى قلوه العام .

مع العلم كان ذلك بمتابعة من سعادة مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الاستاذ / خالد بن محمد الغامدي من بداية وقوع الحدث.