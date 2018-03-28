بالفيديو.. انقطاع الريال القطري يدفع إعلامي كويتي لفضح صراعات الحمدين

طلال الضوي(صدى):

لوحظ تغير مواقف الإعلامي الكويتي عبدالله الصالح ، ضد قطر ، بعدما كان من أوائل المدافعين عنها والمساندين لها لفترات طويلة ، حيث فضح الصراع الواقع داخل أسرة آل ثاني الحاكمة للدوحة ن وعلى مايبدو أن هذا يأتي لإفلاس تنظيم الحمدين بعد تمويله للتنظيمات الإرهابية ، وانقطاعهم بالتالي عن الدفع له .

فبعدما حكم عليه بالسجن في دولته لمواقفه المسيئة لدول المقاطعة العربية ، ظهر خلال المقطع وهو يشير إلى أن الشيخة موزة والدة أمير قطر تميم بن حمد ، تخاف بشدة من انقلاب الأسرة الحاكمة ضد ابنها ، وهو ما يمثل تراجعًا وتغيرًا كبيرًا في مواقفه .

وأوضح ” الصالح ” خلال المقطع الذي نشره ، أن الشيخة موزة تخاف من انقلاب حمد بن جاسم المسؤول القطري السابق ، والذي يمثل أبرز الشخصيات التي تولت مناصب قيادية خلال فترة الحكم السابق للشيخ حمد بن خليفة قبل أن يتنازل عن الحكم لابنه تميم عام 2013 .

ولفت الإعلامي الكويتي ، إلى أن مخاوف الشيخة موزة تعود إلى قدرة حمد بن جاسم الكافية لإحداث انقلاب في بلاده ، مثلما ساند انقلاب الشيخ حمد عام 1995ضد والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني .

ولم يكتف بهذا القدر ، فقد كشف عن تمويل موزة لمعارض قطري يدعى فواز العطية من خلال رجل أعمال قطري يدعى حسن بن علي لإسقاط بن جاسم .