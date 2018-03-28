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  3. بالفيديو.. انقطاع الريال القطري يدفع إعلامي كويتي لفضح صراعات الحمدين

بالفيديو.. انقطاع الريال القطري يدفع إعلامي كويتي لفضح صراعات الحمدين

بالفيديو.. انقطاع الريال القطري يدفع إعلامي كويتي لفضح صراعات الحمدين
طلال الضوي(صدى):

لوحظ تغير مواقف الإعلامي الكويتي عبدالله الصالح ، ضد قطر ، بعدما كان من أوائل المدافعين عنها والمساندين لها لفترات طويلة ، حيث فضح الصراع الواقع داخل أسرة آل ثاني الحاكمة للدوحة ن وعلى مايبدو أن هذا يأتي لإفلاس تنظيم الحمدين بعد تمويله للتنظيمات الإرهابية ، وانقطاعهم بالتالي عن الدفع له .
فبعدما حكم عليه بالسجن في دولته لمواقفه المسيئة لدول المقاطعة العربية ، ظهر خلال المقطع وهو يشير إلى أن الشيخة موزة والدة أمير قطر تميم بن حمد ، تخاف بشدة من انقلاب الأسرة الحاكمة ضد ابنها ، وهو ما يمثل تراجعًا وتغيرًا كبيرًا في مواقفه .
وأوضح ” الصالح ” خلال المقطع الذي نشره ، أن الشيخة موزة تخاف من انقلاب حمد بن جاسم المسؤول القطري السابق ، والذي يمثل أبرز الشخصيات التي تولت مناصب قيادية خلال فترة الحكم السابق للشيخ حمد بن خليفة قبل أن يتنازل عن الحكم لابنه تميم عام 2013 .
ولفت الإعلامي الكويتي ، إلى أن مخاوف الشيخة موزة تعود إلى قدرة حمد بن جاسم الكافية لإحداث انقلاب في بلاده ، مثلما ساند انقلاب الشيخ حمد عام 1995ضد والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني .
ولم يكتف بهذا القدر ، فقد كشف عن تمويل موزة لمعارض قطري يدعى فواز العطية من خلال رجل أعمال قطري يدعى حسن بن علي لإسقاط بن جاسم .


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