بالفيديو.. أمريكي يشوه واجهة مسجد بشعار النازية

واشنطن(صدى):

التقطت الكاميرات, قيام شاب أمريكي يُدعى ” أبراهام دافيز ” , البالغ من العمر 20 عام, بتشويه واجهة مسجد برسم شعار النازية, وكتابة عبارة ” عودوا لأوطانكم ” .

حُكم عليه بغرامة لم يستطع دفعها, فكان عليه أن يقضي حكماً بالسجن لـ6 أعوام, مكث المخرب في السجن لمدة 3 أشهر, كتب خلالها رسالة اعتذار للمسجد, فقرر المسئولين بالمسجد, دفع الغرامة المالية لإنقاذ الشاب, موجهين رسالة واضحة وصريحة عن سماحة الإسلام, والعفو عند المقدرة.