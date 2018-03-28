بالفيديو.. أمريكي يشوه واجهة مسجد بشعار النازية
التقطت الكاميرات, قيام شاب أمريكي يُدعى ” أبراهام دافيز ” , البالغ من العمر 20 عام, بتشويه واجهة مسجد برسم شعار النازية, وكتابة عبارة ” عودوا لأوطانكم ” .
حُكم عليه بغرامة لم يستطع دفعها, فكان عليه أن يقضي حكماً بالسجن لـ6 أعوام, مكث المخرب في السجن لمدة 3 أشهر, كتب خلالها رسالة اعتذار للمسجد, فقرر المسئولين بالمسجد, دفع الغرامة المالية لإنقاذ الشاب, موجهين رسالة واضحة وصريحة عن سماحة الإسلام, والعفو عند المقدرة.
ما أجمل أن تعامل "المُسيء" بأخلاقك 🌹 pic.twitter.com/kIjmEhL2YU
— الأكثر تأثيرا (@at2th) ٢٨ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44672 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يعينكم على الإرهابيين المجرمين ,,
,, صبراً ولكم الجنه بإذن الله ورحمته ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 15507 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يجزاهم خير