  • الأربعاء 28

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. أمريكي يشوه واجهة مسجد بشعار النازية

بالفيديو.. أمريكي يشوه واجهة مسجد بشعار النازية

بالفيديو.. أمريكي يشوه واجهة مسجد بشعار النازية
واشنطن(صدى):

التقطت الكاميرات, قيام شاب أمريكي يُدعى ” أبراهام دافيز ” , البالغ من العمر 20 عام, بتشويه واجهة مسجد برسم شعار النازية, وكتابة عبارة ” عودوا لأوطانكم ” .
حُكم عليه بغرامة لم يستطع دفعها, فكان عليه أن يقضي حكماً بالسجن لـ6 أعوام, مكث المخرب في السجن لمدة 3 أشهر, كتب خلالها رسالة اعتذار للمسجد, فقرر المسئولين بالمسجد, دفع الغرامة المالية لإنقاذ الشاب, موجهين رسالة واضحة وصريحة عن سماحة الإسلام, والعفو عند المقدرة.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44672 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يعينكم على الإرهابيين المجرمين ,,

,, صبراً ولكم الجنه بإذن الله ورحمته ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 15507 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يجزاهم خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *