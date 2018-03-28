بالفيديو.. طفل يأكل أثناء نومه.. وساخرون: ” قريبا في رمضان “

أماني الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لطفل صغير يأكل أثناء نومه، وعلق عليه النشطاء قائلين: ” قريباً لما تصحى تتسحر في رمضان ” .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الطفل وهو يجلس أمام طبق الأكل ويأكل وهو مغمض العينين، حتى وقع على الأرض نائماً، ما أثار إعجاب المتابعين الذين وصفوا طريقة أكل الطفل بأكل الشباب عندما يستيقظون غصباً عنهم لتناول السحور في شهر رمضان الكريم.