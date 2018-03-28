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  3. بالفيديو.. طفل يأكل أثناء نومه.. وساخرون: ” قريبا في رمضان “

بالفيديو.. طفل يأكل أثناء نومه.. وساخرون: ” قريبا في رمضان “

بالفيديو.. طفل يأكل أثناء نومه.. وساخرون: ” قريبا في رمضان “
أماني الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لطفل صغير يأكل أثناء نومه، وعلق عليه النشطاء قائلين: ” قريباً لما تصحى تتسحر في رمضان ” .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الطفل وهو يجلس أمام طبق الأكل ويأكل وهو مغمض العينين، حتى وقع على الأرض نائماً، ما أثار إعجاب المتابعين الذين وصفوا طريقة أكل الطفل بأكل الشباب عندما يستيقظون غصباً عنهم لتناول السحور في شهر رمضان الكريم.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

هناك أناس يتشابهون كثيرا وقد يكون بعضهم مثل التوأم لذلك قالوا يخلق من الشبه أربعين قد يكون هناك شخص لديه أربعين شبيه هل يمكن الحصول على المتشابهون بطريقه فسبحان الله قد نستنتج شيئا

[ عدد التعليقات: 44706 ] نشر منذ 4 ساعات

النوم سلطان ابن حاكم ,,

[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 4 ساعات

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، ⬇️⬇️⬇️

ياصاحبي ياللي برمضان سهران تسحر و صَل الفَجْر ثمّ نم 😂😂😂

قلبَك ياصغير السن أرجوك ثمّ أرجوك لاتحمله هم 😂😂😂

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 3 ساعات

يسعد مساء الجميع💐

قصدكم ع الفطور كذا

والا السحور كلن صاحي ف هالوقت حتى الاطفال

راح الزمن اللي يصحونا للسحور نتسحر ونصلي ونام لوقت المدرسه 💔

[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 3 ساعات

اي والله صادقه.. يالله نفتح عيوننا عشان نتسحر وننام شوويه عشان المدارس
💔😢 ايام حلوه وربي

[ عدد التعليقات: 9118 ] نشر منذ 51 دقيقة

هههههههههههه. يحِلـــــــــوَه عســــــى ربــي يحفــــــــظه .😍💚😍.

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