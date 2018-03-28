بالفيديو.. طفل يأكل أثناء نومه.. وساخرون: ” قريبا في رمضان “
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لطفل صغير يأكل أثناء نومه، وعلق عليه النشطاء قائلين: ” قريباً لما تصحى تتسحر في رمضان ” .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الطفل وهو يجلس أمام طبق الأكل ويأكل وهو مغمض العينين، حتى وقع على الأرض نائماً، ما أثار إعجاب المتابعين الذين وصفوا طريقة أكل الطفل بأكل الشباب عندما يستيقظون غصباً عنهم لتناول السحور في شهر رمضان الكريم.
المتشابهون[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
هناك أناس يتشابهون كثيرا وقد يكون بعضهم مثل التوأم لذلك قالوا يخلق من الشبه أربعين قد يكون هناك شخص لديه أربعين شبيه هل يمكن الحصول على المتشابهون بطريقه فسبحان الله قد نستنتج شيئا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8131 ] نشر منذ 4 ساعات
عواووفي❤😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44706 ] نشر منذ 4 ساعات
النوم سلطان ابن حاكم ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 4 ساعات
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، ⬇️⬇️⬇️
ياصاحبي ياللي برمضان سهران تسحر و صَل الفَجْر ثمّ نم 😂😂😂
قلبَك ياصغير السن أرجوك ثمّ أرجوك لاتحمله هم 😂😂😂
مع وافر المحبة .
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 3 ساعات
يسعد مساء الجميع💐
قصدكم ع الفطور كذا
والا السحور كلن صاحي ف هالوقت حتى الاطفال
راح الزمن اللي يصحونا للسحور نتسحر ونصلي ونام لوقت المدرسه 💔
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 3 ساعات
اي والله صادقه.. يالله نفتح عيوننا عشان نتسحر وننام شوويه عشان المدارس
💔😢 ايام حلوه وربي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16456 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 3 ساعات
يسعد مساك يابنت ابوك 😘
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9118 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههههههه. يحِلـــــــــوَه عســــــى ربــي يحفــــــــظه .😍💚😍.