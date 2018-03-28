شاهد.. الحوت العملاق يسبح تحت قارب للصيد

كانبرا(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل صورة لقرش الحوت العملاق يسبح تحت قارب للصيد في شعاب ننجالو المرجانية غربي أستراليا، حيث يتواجد بكثرة في المناطق ذات المناخ الدافئ.

وتعد أستراليا أحد أهم وأشهر الوجهات السياحية في العالم يقصدها السياح بالآلاف على مدار العام والتي تتمتع بمقومات سياحية فريدة، ففيها المدن الجميلة وحدائق الحيوانات المدهشة والمراكز المائية والمنتزهات الخضراء والحياة البرية التي لا نظير لها والغابات المطيرة والشواطئ الذهبية،

كما تمتاز بوجود حيوانات برية ومائية غير موجودة في باقي الأماكن، وتعد كوينزلاند واحدة من أكثر المناطق جذبا للسياح في استراليا، ولكن عدد قليل من السياح يذهبون في جولات لاماكن الترحال الغير شعبية.

