بالصور.. فيل غاضب يهاجم سيارة بحثا عن الطعام

كولمبو(صدى):

هاجم فيل غاضب سيارة جيب ودفع خرطومه داخل السيارة بحثا عن الطعام بحديقة يالا الوطنية في سريلانكا.

ووثق الهجوم أحد زوار الحديقة الذي نشر صورا للفيل ضخم يهجم على السيارة، ما أثار رعب الركاب وحاول السائق المذعور القيادة بسرعة ليتفادى الهجوم.

وبدأ الفيل الغاضب يهز السيارة بعد أن غرز أنيابه في نافذة السيارة عندما حاول السائق السير بسرعة.

