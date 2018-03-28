محمد السهلاوي ينضم إلى مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن الاتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ضم اللاعب محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ اسابيع … عسى الله ينفع به .