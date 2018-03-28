محمد السهلاوي ينضم إلى مانشستر يونايتد
أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن الاتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ضم اللاعب محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ اسابيع … عسى الله ينفع به .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15507 ] نشر منذ 55 دقيقة
عسى يتغير مستواه للاحسن صراحه له سنتين مريح
ناوي222[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 50 دقيقة
اي والله عسى الله ينفع به
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 28 دقيقة
يا معالي المستشار السهلاوي انتهاء شف لاعب غيره وارسله
السهلاوي ما منه فايده والدليل الفريدي يا معالي المستشار
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 26 دقيقة
لعيبة المنتخب يبغى لهم كلهم تأهيل