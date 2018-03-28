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محمد السهلاوي ينضم إلى مانشستر يونايتد

محمد السهلاوي ينضم إلى مانشستر يونايتد
ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن الاتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ضم اللاعب محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ اسابيع … عسى الله ينفع به .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15507 ] نشر منذ 55 دقيقة

عسى يتغير مستواه للاحسن صراحه له سنتين مريح

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 50 دقيقة

اي والله عسى الله ينفع به

[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 28 دقيقة

يا معالي المستشار السهلاوي انتهاء شف لاعب غيره وارسله
السهلاوي ما منه فايده والدليل الفريدي يا معالي المستشار

[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 26 دقيقة

لعيبة المنتخب يبغى لهم كلهم تأهيل

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