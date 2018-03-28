منتخب طلبة الجالية السعودية بـ ” العلوم والتكنولوجيا ” يتوج ببطولة كرة القدم

سعيد العجل(صدى):

للمره الثالثة على التوالي توج منتخب طلبة الجالية السعودية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، ببطولة الجاليات العربية والأجنبية لكرة القدم، بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور صائب خريسات والسفير الكويتي بالأردن الدكتور حمد الدعيج والملحق الثقافي الكويتي.

وانطلقت البطولة بتنظيم وأشراف ومتابعة عمادة شوؤن الطلبة بالجامعة ممثلة بنادي الطلبة العرب والأجانب وشارك فيه أكثر من أحدى عشر جالية عربية واجنبية بأجواء من التحدي والحماس، وصل إلى المباراة النهائية فريق الجالية السعودية وشقيقة الجالية الكويتية، حيث انتهت المباراة بخسارة الكويت أربع أهداف مقابل هدف واحد.

وحصل على هداف البطولة الطالب موسى الشمراني، وأفضل حارس بالبطولة الطالب سامي العنزي من الجالية السعودية.

