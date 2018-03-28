الهلال الأول جماهيريا في استفتاء ” آل الشيخ “

ماجد محمد(صدى):

تساءل رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عبر استفتاء طرحه على موقع التغريدات القصيرة ” تويتر ” ، عن أكثر الأندية الرياضية بالمملكة جماهيرية ، تاركًا التصنيفات والمعايير لنشطاء مواقع التواصل .

ووجه ” آل الشيخ ” سؤالًا بالاستفتاء وهو ” من أكثر نادي جماهيري في المملكة في رأيك ” ، ليضع خيارات التصويت بين الهلال والنصر والأهلي والاتحاد .

وحظي استفتاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ، بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل من الجماهير الكروية ، حيث تمثلت النتيجة خلال الساعات الأولى في 51 % لصالح الهلال ليتصدر المركز الأول في الجماهيرية ، ويليه الاتحاد بنسبة 20% في المركز الثاني ، ويأتي النصر ثالثًا بنسبة 18% ، أما الأهلي فتذيل القائمة بنسبة بلغت 11% فقط .