الهلال الأول جماهيريا في استفتاء ” آل الشيخ “
تساءل رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عبر استفتاء طرحه على موقع التغريدات القصيرة ” تويتر ” ، عن أكثر الأندية الرياضية بالمملكة جماهيرية ، تاركًا التصنيفات والمعايير لنشطاء مواقع التواصل .
ووجه ” آل الشيخ ” سؤالًا بالاستفتاء وهو ” من أكثر نادي جماهيري في المملكة في رأيك ” ، ليضع خيارات التصويت بين الهلال والنصر والأهلي والاتحاد .
وحظي استفتاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ، بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل من الجماهير الكروية ، حيث تمثلت النتيجة خلال الساعات الأولى في 51 % لصالح الهلال ليتصدر المركز الأول في الجماهيرية ، ويليه الاتحاد بنسبة 20% في المركز الثاني ، ويأتي النصر ثالثًا بنسبة 18% ، أما الأهلي فتذيل القائمة بنسبة بلغت 11% فقط .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15507 ] نشر منذ 52 دقيقة
مافيه شك ان البطولات تكثر الجماهير لذالك متوقع الهلال اكثر جماهيريه
اما ان الاتحاد والنصر قريبين من بعض فهذا فيه ظلم كثير الاتحاد جماهيره في جده ومكة بس اما النصر هو الثاني بعد الهلال ولا فيه شك وفرق كبير عن الاتحاد