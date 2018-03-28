” المرداسي ” من أكثر الحكام ظهورًا في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلايمة: إن الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي من أكثر الحكام السعوديين والأجانب ظهوراً في الموسم الحالي من دوري المحترفين بـ13 مرة، قبل نهايته بجولتين.

وأضافت المصادر : وأدار المرداسي كحكم ساحة في بطولة الدوري حتى الآن 12 مباريات منها 9 انتهت بالفوز و3 بالتعادل، واحتسب 7 ركلات جزاء سُجل منها 4 وأُهدرت 3، بينما ظهر كحكم رابع في مباراة واحدة.

وأشهر خلال المباريات التسعة التي أدارها نحو 34 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، وشهدت المباريات التي قادها من منتصف الملعب 6 حالات فوز للفريق الضيف، مقابل 3 انتصارات للفريق المضيف.