شاهد.. مطار المدينة يستقبل جثمان الشهيد الجهني

نايف السالم(صدى):

وصل جثمان الشهيد محمد بن عواد بن فضي الجهني ( جندي أول في كتيبة المشاة الآلية بالحرس الوطني ) إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وقدم الشهيد روحه فداء لدينه ووطنه وولاة أمره مرتقيا إلى ذرى المجد في منطقة نجران ” قطاع عاكفة ” وهو يذود عن تراب بلادنا الطاهر ، سجل اسمه بمداد الفخر والعزة شهيدا وهو في ريعان شبابه ” 25 عاما ” ، وستؤدى الصلاة عليه في المسجد النبوي ويوارى جثمانه بقيع الغرقد ليسجى بين عشرة آلاف صحابي ضمتهم التربة الطيبة الطاهرة.

وعبر أقرباء الشهيد في طيبة الطيبة عن فخرهم باستشهاده في ميدان الشرف والبطولة وفي سبيل أداء واجبه الوطني.

