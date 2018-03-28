” تركي آل الشيخ ” ينشر صور له في المستشفى

ماجد محمد(صدى):

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، صور له في المُستشفى وهو يتلقى العلاج.

وعلق آل الشيخ على الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مطالبًا جمهوره بالدعاء له .