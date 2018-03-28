نشر : منذ 1 ساعة 2٬971 5 اخبار رياضية ” تركي آل الشيخ ” ينشر صور له في المستشفى ماجد محمد(صدى): نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، صور له في المُستشفى وهو يتلقى العلاج. وعلق آل الشيخ على الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مطالبًا جمهوره بالدعاء له . الوسوم:المستشفى, تركي آل الشيخ, رئيس الهيئة العامة للرياضة
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 1 ساعة
لو كان شيئ سابق القدر لسبقته العين…
أولم تروها تورد الجمال القدور… وتورد الرجال القبور…؟
لذا نجد المصارنه تنبهوا لخطرها فوجد عندهم مقولات شعبيه لمنعها… ومنها خمسه وخميسه… وإمسك الخشبه
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 1 ساعة
والمطلوب
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة
ان ماخاب ظني ذَا الأدمي ماهو طبيعي يوم يسب ويوم يضحك ويوم يستهزي بالناس والحين يصور وهو مريض
مانقول غير الله يشفيك لكن ودي وزارة الصحة تشله مشفى شهار يشوفون حالته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44673 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يشفيه منما اصابه ,, آمين ,,
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يشفيك يا معالي المستشار