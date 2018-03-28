بالفيديو.. روان بن حسين: رفيقتي خربتلي وجهي بالفيلر
اتهمت الفاشونيستا روان بن حسين إحدى رفيقاتها بتخريب وجهها ، عقب دفعها لإجراء عملية فيلر بشفايفها وجفنها .
وقالت روان في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ، ” الفيلر راح ورجعوا شفايفي لحجمهم الطبيعي قبل السوشيال ميديا ” .
وتابعت روان ، ” بقولكم ليش سويت فيلر وهو موضوع وايد يزعل . كان عندي رفيجه دايم تقولي لا شعرك وايد طويل ولونه واحد قصيه .. فروح قصيته .. رجعت قالت لي ” شفايفك وايد صغار روحي كبريهم .. فسويت فيلر ” .
واستطردت قائلة ” خربت وجهي وشعري .. ليه أحنا دايم نتبع المنافق اجتماعياً ونخرب في نفسنا ” .
اترك تعليقاً