بالفيديو.. روان بن حسين: رفيقتي خربتلي وجهي بالفيلر

أماني الغامدي(صدى):

اتهمت الفاشونيستا روان بن حسين إحدى رفيقاتها بتخريب وجهها ، عقب دفعها لإجراء عملية فيلر بشفايفها وجفنها .

وقالت روان في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ، ” الفيلر راح ورجعوا شفايفي لحجمهم الطبيعي قبل السوشيال ميديا ” .

وتابعت روان ، ” بقولكم ليش سويت فيلر وهو موضوع وايد يزعل . كان عندي رفيجه دايم تقولي لا شعرك وايد طويل ولونه واحد قصيه .. فروح قصيته .. رجعت قالت لي ” شفايفك وايد صغار روحي كبريهم .. فسويت فيلر ” .

واستطردت قائلة ” خربت وجهي وشعري .. ليه أحنا دايم نتبع المنافق اجتماعياً ونخرب في نفسنا ” .