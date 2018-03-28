بالفيديو.. سوداني يوثق رداءة الشبكة في مطار الدوحة لمنع التواصل
كشف مقطع فيديو وثقه سوداني من مطار الدوحة ، خلال توجهه إلى الخرطوم ، عن انقطاع الكهرباء التي سببت رداءة في الشبكات ، لتعيق عملية التواصل .
وأظهر المقطع السوداني وهو يسخر قائلًا ” نأسف لانقطاع الكهرباء ” ، ليرد عليه صديقه ممازحًا ” لرداءة الشبكة ” .
ويوضح المقطع الذي نشره حساب ” السعودية تتحدث ” عبر تويتر ، والذي يهتم بأخبار وشؤون المملكة ؛ أن قطر بدأت في قطع الكهرباء وإضعاف الشبكة داخل المرافق العامة ، خوفًا من تصوير وبث مواد تفضح داخلها ، لتشدد على الأجانب بشأن عملية التقاط الصور والفيديوهات .
النظام القطري يبدأ في حظر استخدام مقاطع الفيديو في المرافق العامة , ويشدد على الأجانب استخدام الصور والفيديوهات.#قطر#تنظيم_الحمدين#السعودية_تتحدث pic.twitter.com/t6TRoUoIaQ
— السعودية تتحدث (@ksa_spe) March 28, 2018
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله العلي العظيم الي يقرا القرأن الكريم ويفسر الأيات يدري وش الي جاي لذا البزر وغيره
اللهم احفظ شعب المملكة من كل فيه شر وحفظ ولاة الأمر وصلح بطانتهم وحفظ شبابنا عيال وبنات وباقي الدول الأسلامية السنيه ون يمحق الرافضة المجوس عيال الكلب
الله المستعان بس والله ماعمري تذكرت ذَا الرافضة الا ارتفع ضغطي
الله المستعان
مغابش[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 1 ساعة
يا سبحان الله العظيم
صارت مثل غرب إفريقيا
يستاهل البرد من ضيع دفاه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2022 ] نشر منذ 51 دقيقة
من سنن الله الكونية انه لايبقى على حال الاوجه الله الكريم ..وان خلق الله الانسان ومايجريه عليه لحكمة الله الذي يعلمها فمن من يطغى بماله اذا كثر وهذا حال قطر دولة غنية ومن زود غناها لم تستخدم مالها هذا في خير الاسلامية ..اذا كانت تنتمي اليها ..واكيد الشعب القطري مسلم غير البلاء بذا الولد..فسبب لهم كوارث وتبديد اموال ولاشك ان مايعانيه حاليا هو اول خطوات النهاية له وربما لدولة قطر كاملة..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44673 ] نشر منذ 51 دقيقة
من هاالحال واردى ,,