بالفيديو.. سوداني يوثق رداءة الشبكة في مطار الدوحة لمنع التواصل

طلال الضوي(صدى):

كشف مقطع فيديو وثقه سوداني من مطار الدوحة ، خلال توجهه إلى الخرطوم ، عن انقطاع الكهرباء التي سببت رداءة في الشبكات ، لتعيق عملية التواصل .

وأظهر المقطع السوداني وهو يسخر قائلًا ” نأسف لانقطاع الكهرباء ” ، ليرد عليه صديقه ممازحًا ” لرداءة الشبكة ” .

ويوضح المقطع الذي نشره حساب ” السعودية تتحدث ” عبر تويتر ، والذي يهتم بأخبار وشؤون المملكة ؛ أن قطر بدأت في قطع الكهرباء وإضعاف الشبكة داخل المرافق العامة ، خوفًا من تصوير وبث مواد تفضح داخلها ، لتشدد على الأجانب بشأن عملية التقاط الصور والفيديوهات .