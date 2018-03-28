عبداللطيف آل الشيخ: أعداء المملكة أثبتوا قوة شعبها

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا، أن أعداء المملكة ومحاولاتهم لنشر الفساد وزعزعة الأمن بها، أثبتت مدى قوة الشعب السعودي وقدرته على المواجهة .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أثبتت الايام والاحداث، أن أعداء الشعب السعودي عقيدة، أو حاسديه في أمنه وقيادته ووحدته ومكانته وثرواته، أو المتآمرين عليه في الداخل أو الخارج يواجهون شعباً قوياً لايتزحزح عن دينه ومبادئه والدفاع عن وطنه وقادته، كالجبال الشم في وطنهم ومن إختصمهم أوعاداهم فمصيره الى الهلاك والندم .