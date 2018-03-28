مشاريع ” نيوم والقدية والبحر الأحمر ” تعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة

نايف السالم(صدى):

أكد الرؤساء التنفيذيون لمشاريع البحر الأحمر ، والقدية ، ونيوم سعي المشاريع الثلاثة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة عالميًا، وتحقيق نتائج مميزة للمواطنين السعوديين، وسعيهم للأفضل في مشاريعهم.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب اجتماع سمو ولي العهد في نيويورك اليوم مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون باغانو، أن المشروع يسعى لأن يكون مساهمًا رئيسيًا في تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة المستدامة عالميًا.

وأوضح أن الاجتماع كان مفيدًا ومساعدًا في إرساء ركائز مهمة حول الرؤية لمستقبل المشروع، وحرص إدارة المشروع على تحقيق الاستفادة من أفضل الاستشارات والأفكار المطروحة من قبل خبراء الاستدامة ومن قادة القطاع ورواد الفكر حول العالم.

فيما بين الرئيس التنفيذي لمشروع القدية مايكل رينينجر، حرص إدارة المشروع على تحقيق نتائج مميزة للمواطنين.

وقال: لقد أضاءت الأفكار والطروحات التي ناقشناها جوانب مهمة من خطتنا وشجعتنا أكثر على المضي قدماً نحو بناء هذا المشروع الفريد من نوعه في المملكة، وستلهم هذه المشاريع الأجيال القادمة من أبناء وبنات المملكة وتعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة.

وبين الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم كلاوس كلاينفيلد، أن رؤية المشروع تسعى لأن يكون أفضل مكان في العالم للعيش والعمل.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض العديد من الحوارات حول الاستدامة، ونماذج التنقل الجديدة، وطرق التصنيع المتقدمة، إلى جانب اعتماد أول منظومة إدارة وتشغيل للمشروع في العالم تعتمد 100% على الطاقة المتجددة.