” آي فون ” يتسبب في قتل 3 أشخاص بالتسمم داخل بالوعة

نورة الشهري(صدى):

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم أثناء محاولتهم إخراج هاتف ” آي فون ” من بالوعة مرحاض في بلدة بمنطقة نامانجان الأوزبيكستانية .

وتعود الواقعة عندما وقع من أحد السكان المحليين هاتف نقال في بالوعة بباحة منزله، فسارع الرجل إلى طلب المساعدة من أحد جيرانه، ونزل في نفس الوقت إلى البالوعة لاستعادة الـ ” آي فون “، لكنه فقد وعيه.

ولاحقا، نزل إلى البالوعة والد صاحب المنزل وأحد الجيران، الذي توفى في المستشفى من دون أن يستعيد وعيه، فيما لقي الرجلان حتفهما في المكان عينه.

وأعلنت الصحة الأوزبيكستانية في بيان إعلامي ، أن الأشخاص الثلاثة تسمموا حتى الموت بسبب انبعاث غازات سامة في البالوعة.