عاطل يقتل آخر بالسيف

دبي(صدى):

أقدم شاب خليجي عاطل عن العمل يبلغ من العمر 23 عاماً، على قتل شاب أخر طعناً بالسيف في الشارع العام بمنطقة عود المطينة.

وكشفت النيابة العامة في دبي، تفاصيل القضية اليوم الأربعاء، أمام محكمة الجنايات، موجهةً له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مشيرةً إلى أن المتهم استدرج الضحية إلى الشارع العام بعد الاتصال به، حيث كان يُخفي السيف أسفل ملابسه، وعند وصول الضحية أخرجه وباشر في ضربه.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهم يتعاطى المؤثرات العقلية من نوع ” امفيتامين وميثامفتامين ” في غير الأحوال المرخص بها بالقانون، ما يوجب تشديد العقوبة.

فيما قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 18 من شهر أبريل المقبل.