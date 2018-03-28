بالصور.. تعليم الرياض ينفذ برنامجا تدريبيا لميسري مبادرة ريادي بثانوية ابن كثير

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

برعاية مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة انطلق صباح اليوم الأربعاء ١٤٣٩/٧/١١هـ البرنامج التدريبي لميسري مبادرة ريادي بثانوية الإمام ابن كثير المكي بحضور ٢٠ ميسر للمبادرة من جميع مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من تقديم خبير ريادي ورئيس قسم البرامج والتدريب بتعليم الرياض الأستاذ خالد الشمري ومشاركة الأستاذين ماجد الصويلح وخالد الحيدري .

وأوضح أبو عباة بأن مبادرة ريادي تهدف لبناء منظومة شاملة ومترابطة لغرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والعمل الحر لدى طلبة التعليم العام بالمملكة وتوفير البيئة الحاضنة والملائمة لذلك إسهاماً في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يتاح للطلبة عرض أفكارهم الريادية في إطار بيئة تنافسية تربوية يخضعون خلالها لعمليات تقييم متتالية من قبل خبراء ومحكمين وفق معايير علمية تحدد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

من جهته أكد خبير ريادي الأستاذ خالد الشمري أن المبادرة تكسب الطلاب مهارات سوق العمل وترسخ ثقافة ريادة الأعمال بالتثقيف ثم التدريب والتمكين ثم التوجيه والإرشاد، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها تنمي الاقتصاد وتهيئ سوق العمل لاستيعاب الباحثين عن العمل.

وفي نفس السياق ذكر الأستاذ ماجد الصويلح مشرف البرامج العامة والتدريب، أن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب غرس مفهوم ريادة الأعمال لدى الطلبة والطلبات وتدريبهم على توليد الأفكار الريادية الإبداعية، وأيضاً استيعاب الكثير من مفاهيم عالم الأعمال من التسويق وخطة العمل والمناصب الإدارية وإدارة المشاريع وكذلك التدرب على إنشاء الكيانات الاقتصادية، كل ذلك في إطار تنافسي جذاب ضمن نموذج المحاكاة الإثرائي المقدم في مبادرة ريادي، والتي ستسهم بإذن الله في بناء جيل ريادي منتج وطموح، ليساهم بشكل مباشر في نماء هذا الوطن الغالي.

