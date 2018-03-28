” آل الشيخ ” يرد على مهاجمي انتقاداته القاسية للأخضر
أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، إن رد فعله القاسي بشأن مستوى المنتخب الوطني ، بعد خسارته للقاء بلجيكا الودي يوم أمس الثلاثاء ، كان من حقه مثل أي مشجع .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : كوني في موقع المسؤلية هذا لا يعني انني لست مثل باقي المشجعين المحبين للمنتخب و ردود فعلي تشبه تماما ردود فعلكم ” .
وتابع ” السهلاوي نازل مستواه هذه حقيقة ولولا معرفتي ان عنده افضل ما تضايقت لذلك لازلت انتظر منه ومن اخوانه اللاعبين اكثر ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15507 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون في عون الوطن من لاعبين لايقدرون المسئوليه
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 1 ساعة
رد الفعل ليس بصب الزيت على النار
ومن في موضع المسؤليه في جهاز رياضي كبير يجب أن لايحتك بالجمهور في مواقع تويتر الجمهور ليس في مستوى ثقافي واحد وأن كان لابد من المواجهة أفضل أمتصاص غضب جمهور الاخضر بمبادئ الحساب والعقاب والمسائله لأفراد لاعبي المنتخب أو على أقل تقدير إبداء أعذار للجمهور من جهه عليا مسؤله ممكن يتقبلها جمهور الاخضر 🌴