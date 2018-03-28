” آل الشيخ ” يرد على مهاجمي انتقاداته القاسية للأخضر

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، إن رد فعله القاسي بشأن مستوى المنتخب الوطني ، بعد خسارته للقاء بلجيكا الودي يوم أمس الثلاثاء ، كان من حقه مثل أي مشجع .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : كوني في موقع المسؤلية هذا لا يعني انني لست مثل باقي المشجعين المحبين للمنتخب و ردود فعلي تشبه تماما ردود فعلكم ” .

وتابع ” السهلاوي نازل مستواه هذه حقيقة ولولا معرفتي ان عنده افضل ما تضايقت لذلك لازلت انتظر منه ومن اخوانه اللاعبين اكثر ” .