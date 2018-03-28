حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مصحوبًا بارتفاع في درجات الحرارة، يوم غد الخميس .
وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، مكة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على المناطق حائل، الجوف، القصيم والحدود الشمالية وعلى حفر الباطن والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
واقعي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يسعدكم احد يعطي مدير تعليم تبوك خبر لانه مشغول بالشراكة المجتمعية والخرط الفاضي اللي مامنه فايدة و مو فاضي يشغل نفسه بسلامة الطلاب والمعلمين والمعلمات المسافرين على الطرق وضارب بتحذير الارصاد بعرض الحائط الله لا يبلانا
alfahd42[ عدد التعليقات: 15507 ] نشر منذ 31 دقيقة
ههههههههه