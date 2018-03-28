حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

سالم المطيري(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مصحوبًا بارتفاع في درجات الحرارة، يوم غد الخميس .

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، مكة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على المناطق حائل، الجوف، القصيم والحدود الشمالية وعلى حفر الباطن والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.