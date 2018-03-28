بالصور.. ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة بالجوف

سهو الهشال (صدى):

نفذت شرطة منطقة الجوف متمثلة بشرطة محافظة دومة الجندل بمشاركة أعضاء لجنة التوطين ( فرع وزارة التجارة – فرع مكتب العمل – البلدية ) مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٠-٧-١٤٣٩ هـ حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) وحملة توطين المحلات بسوق الخضار بالمحافظة ونتج عنها ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة ومخالفة لمكتب العمل.

كما نفذ مركز شرطة ميقوع ومخفر شرطة بسيطا التابعين لشرطة محافظة طبرجل صباح يوم الأربعاء الموافق ١١-٧-١٤٣٩ هـ حملة أخرى بعدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية بميقوع وبسيطا وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

