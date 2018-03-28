سيدة تنتحر بعد ضبط اعتدائها على توأم

مكسيكو(صدى):

أقدمت سيدة على الانتحار ، عن طريق استخدام ملاءة السرير ، لتصنع منها حبلًا وتعلق نفسها فيه ، وذلك بعد سجنها بتهمة تعذيبها لتوأم في المكسيك .

ووفقًا لوسائل إعلامية بريطانية ، فقد كانت الشرطة المكسيكية ، قد ألقت القبض على السيدة ، بعدما اكتشف والدا الطفلين أن المربية تعتدي عليهما بالضرب والركل بالقدم والإلقاء على الأرض ، بعدما أفرغا كاميرات المراقبة .

وبعد القبض على السيدة والتحقيق في الواقعة التي انتشرت على نطاق واسع في وقت سابق ؛ ألقي القبض على المربية يوم 20 مارس الماضي ، ليتم إيداعها في حبس انفرادي ، لتعثر عليها الشرطة بعد ذلك منتحرة .