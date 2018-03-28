الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية لاستكمال تحرير القبيطة

سعيد العجل(صدى):

نفذت قوات الجيش اليمني منتصف ليلة أمس، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، والتوجه نحو تعز لفك الحصار عنها.

وتمكنت قوات الجيش، خلال الساعات الأولى للعملية، من تحرير مناطق ” نجد الوزف ” ومنطقة ” نجد عراضب ” وموقع السنترال في عنفات، كما تمكنت القوات من تطهير مدرسة الفلاح التي كانت تستخدمها المليشيات مقرًا لعملياتها القتالية.

ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم لقوات الجيش نحو ” نجد قفل ” وتفرض عليه حصاراً خانقاً تمهيدًا لاستكمال تحريره خلال الساعات القادمة.

