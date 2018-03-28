مهاجم الفيحاء يحقق أرقاما مميزة في الدوري

ماجد محمد(صدى):

حقق اللاعب الكولومبي, دانييلو أسبريا, مهاجم نادي الفيحاء إنجازًا مميزًا بعد مرور 24 جولة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لدوري المحترفين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن دانييلو أسبريا حقق 65 مراوغة ناجحة حتى الآن في الدوري السعودي ليكون هذا الرقم هو أكبر عدد مراوغات في بطولة الدوري المحلي.

يذكر أن نادي الفيحاء يتواجد في المركز السابع في ترتيب أندية الدوري, وذلك بعد مرور 24 جولة برصيد 32 نقطة, وسيواجه نادي الفيحاء فريق الرائد في الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري في مباراة ستقام يوم 6 أبريل المقبل

ويتقدم اللاعب التشيلي روني فيرنانديز صدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدفًا ومتفوقًا بفارق هدف على السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي.

يأمل نادي الفيحاء في أن ينهي الموسم بشكل ويتواجد على الأقل في المركز الخامس أو في المربع الذهبي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.