ذئب بشري يغتصب طفلين وينشر 4 آلاف صورة وفيديو لهما

واشنطن(صدى):

نشرت الشرطة الألمانية صورة لرجل أُطلق عليه ” ذئب بشري ” متهم باغتصاب طفلين عمر أحدهما عشر سنوات والآخر 8 سنوات، ونشر 4 آلاف صورة وفيديو لهما وهما عرايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأعلنت الشرطة في بيان إعلامي، أن المجرم التقط أكثر من 3800 صورة ما يقرب من 4 آلاف وملف فيديو، صور فيها الطفلين لمدة ثلاث سنوات متتالية، واعتدى عليهما جنسيًا في اثنتي عشرة حالة، وذلك منذ أكتوبر عام 2014، بتسجيل المقاطع، ونشرها في ديسمبر 2017، فيما بات يعرف بـ ” الإنترنت المظلم ” .

ونشرت الشرطة صورة الرجل، صاحب العيون البنية والشعر القصير، وفى إحدى الصور يظهر فيها مخرجًا لسانه بشكل ساخر، وطلبت الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية، من أي شخص يشاهده أو يتعرف عليه، إخطارها فورًا عبر رقم هاتف ساخن أو في أي مركز تابع للشرطة.