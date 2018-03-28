شرطة الرياض تطيح بثلاثيني وعشريني يسلبان المارة وينشلان الحقائب

سعيد العجل(صدى):

نجحت شرطة الرياض، في الإطاحة بمواطنين ( أحدهما في العقد الثالث من العمر والأخر في الثاني )، تورطا في عددًا من جرائم النشل وخطف الحقائب النسائية.

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه استمرارًا لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السلب والسرقة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة – بتوفيق من الله عز وجل – من الإطاحة بـمواطنين ( أحدهما في العقد الثالث من العمر والأخر في الثاني )، تورطا في عددًا من جرائم النشل وخطف الحقائب النسائية، وبمناقشتهما أقرا بارتكابهما عدداً من عمليات النشل وخطف الحقائب النسائية من أيدي أصحابها والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهما ، وتطابقت أقوالهما مع ما هو مقيد في سجل البلاغات.

جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وتابع: شرطه منطقة الرياض، تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .